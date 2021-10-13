Ереван надеется на подписание с Ираном соглашения о создании транспортного коридора Персидский залив-Черное море уже в ближайшее время. Об этом сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой.

«Идет довольно динамичный процесс, надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет подписанное соглашение по данному проекту», — добавил он.

Он отметил, что вопрос транспортных коридоров обсуждался и на сегодняшней встрече с Субраманьямом Джайшанкаром. «Армения и Индия видят перспективу развития транспортных связей и в частности, обсудили возможность задействования в маршрутах индийского порта Джавахарлал», – сказал Мирзоян.