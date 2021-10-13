Заур Мамедов: «Азербайджан должен предъявить претензии Ирану, а не наоборот. У Баку есть рычаги давления на Тегеран»

«К сожалению в ирано-азербайджанских отношениях все еще сохраняется напряженность. Будем откровенны, эта напряженность возникла в результате недружественной политики со стороны Тегерана в отношении Азербайджана».

Об этом в беседе с Minval.az заявил глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов, комментируя сохраняющуюся напряженность в ирано-азербайджанских отношениях.

Эксперт напомнил, что в начале 90 -х годов прошлого столетия Иран проводил проармянскую политику, так как в Тегеране считали, что ставший независимым Азербайджан может представлять угрозу для Ирана.

К тому же мы неоднократно становились свидетелями того, как Иран оказывал помощь Армении в течение последних трех десятков лет.

После завершившейся 44-дневной Отечественной войны новая администрация Ирана, укрепившись у власти, решила пересмотреть свои отношения с официальным Баку.

Эксперт напомнил о том, что на этот раз позиции духовной и светской власти ИРИ фактически совпали, тогда как во время правления Хасана Роухани светская власть оставалась в руках «либералов», политика которых отличается от политики «консерваторов» в том числе и в вопросах, касающихся Южного Кавказа.

Тем временем пришедшие к власти в Иране «консерваторы» вероятно решили, что новая геополитическая и геоэкономическая обстановка на Южном Кавказе является угрозой для будущего Исламской республики. Они расценили в качестве угрозы планы по открытию «зангезурского коридора», который, как они считают, может стать «преградой» на армяно-иранской границе.

Помимо этого в качестве еще одной угрозы интересам Ирана в Тегеране восприняли укрепление позиции Турции на Южном Кавказе. Хотя, как считает З.Мамедов, Тегеран мог бы получить все ответы на интересующие его вопросы в ходе прямых переговоров с официальным Баку, либо по дипломатическим каналам. Тем более, что после завершения Отечественной войны Баку предложил всем, в том числе и Тегерану, принять участие в различных экономических проектах.

В свою очередь Иран, находящийся под санкциями США и имеющий проблемы со всеми соседними странами, не должен искать дополнительных проблем у своих северных границ. Тем более, что на протяжении последних 30 лет Азербайджан терпимо относился к различным выходкам официального Тегерана. В Иране должны были учесть то, что Азербайджан и Турция никогда не принимали участия в каких-либо антииранских «проектах» Запада, — говорит политолог.

«В ныне далекие 2003-2005 гг. США оказывали давление на официальный Баку, вынуждая нас предпринять определенные шаги в отношении Тегерана, угрожая нам т.н. «оранжевой революцией». Тем не менее, мы не пошли на эту авантюру Запада, подчеркнув при этом, что не намерены примыкать к антииранской коалиции», – отметил он.

Что касается абсурдных утверждений со стороны Тегерана касательно т.н. «угрозе нападения» Израиля с территории Азербайджана, то все это – очередные сказки иранских политиканов, уверен Заур Мамедов.

«Иран просто использует фактор Израиля в качестве предлога, чтобы оказать давление на официальный Баку, как он это делал на протяжении последних 30 лет. Настоящая причина подобного поведения Ирана заключается в том, что он не желает видеть перед собой сильный Азербайджан и Турцию. Помимо этого, в Тегеране опасаются того, что граница между Азербайджаном и Ираном уже не будет проходить по реке Араз.

Ирану следует проявлять осторожность в отношении официального Баку, так как мы действительно возвращаемся в Зангезур и Западный Зангезур. Как нам, так и Ирану прекрасно известно, что река Аракс, там, где сейчас проходит армяно-иранская граница, на протяжении всей истории объединяла азербайджанский народ», — подчеркнул политолог.

При этом эксперт упомянул о том, что и Россия не согласна с нынешней позицией Тегерана. Об этом в Москве, о чем дали понять иранскому министру в Москве, в ходе встречи глав МИД России и ИРИ. Россия никогда не согласится с тем, чтобы иранская армия пересекла реку Араз и приняла участие в каких-либо геополитических процессах на Южном Кавказе. Это, по мнению З.Мамедова, для Москвы является «красной чертой».

«К тому же мы стали свидетелями того, как не совпадают позиции Ирана и России в той же Сирии», — добавил эксперт.

По мнению нашего собеседника, Азербайджан дал понять Тегерану, что не стоит ожидать уступок со стороны официального Баку, равно как и то, что никто не вправе отправлять грузы на территорию Азербайджана, в данном случае речь идет о Ханкенди и других районах, находящихся временно под ответственностью российских миротворцев.

Помимо этого, З. Мамедов напомнил о том, что с начала сего года практически ежедневно сотрудники Госпогранслужбы фиксируют факты наркоторговли со стороны Ирана.

«Мы знаем, что на протяжении трех десятков лет Иран на оккупированных территориях Азербайджана транзитом через Армению был причастен к наркоторговле. Сегодня Тегеран лишился этого маршрута, а его попытки возобновить поставки через территорию Азербайджана обречены на провал, с чем не желают смириться в Иране», — продолжил З.Мамедов.

Чем больше Иран будет провоцировать ситуацию на Южном Кавказе, тем сплочённее будет сотрудничество Израиля и Азербайджана.

Политолог напомнил о том, что азербайджано-израильские отношения начали динамично развиваться начиная с 2000 гг. В свою очередь, Иран, начиная с 1991 года был «спасательным кругом» для Армении.

«Поэтому, если и говорить о каких-либо внешних врагах, то, в первую очередь, Азербайджан должен предъявить претензии Ирану, а не наоборот. Если в дальнейшем нас вновь будут обвинять, как это делают Ереван и Париж, мол, вместо азербайджанцев «воевали террористы», то это нельзя считать дружелюбной политикой. Если Иран так беспокоят террористы, пусть задумаются о том, насколько много их рядом с ними в той же Сирии, Ливане или Йемене. Почему Тегеран отмалчивался в 90-х годах, когда террористы из различных стран сражались против Азербайджана на стороне Армении?», — подчеркнул З.Мамедов.

По словам эксперта, у Баку и Анкары есть различные рычаги для оказания давления на Тегеран. Нельзя забывать и о этническом факторе, речь идет об азербайджанцах, проживающих в Иране. Помимо этого, Баку и Анкара могут примкнуть к антииранской коалиции Запада.

«Хотя в Тегеране прекрасно знают, что Баку никогда не примыкал к антииранской коалиции, не поднимал азербайджанский вопрос, считая это внутренним вопросом Ирана. К тому же, мы никогда не использовали свои ресурсы в отношении Ирана, так как проводили в отношении ИРИ политику добрососедства. Однако, и наше терпение не безгранично. Если в отношении Азербайджана со стороны Ирана мы вновь увидим не рациональную политику, Тегеран продолжит вооружать сепаратистов, поддерживать Армению в ущерб Азербайджану, подстрекать проиранскую «пятую» колонну, пусть будут уверены в том, что и мы не такая уж и слабая страна, и всегда умели говорить на равных с мировыми гегемонами, входящими в Совбез ООН. Так что Ирану необходимо учесть все эти факторы», – резюмировал З.Мамедов.

Бахтияр Сафаров