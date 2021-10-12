Ушел из жизни известный басист

12 октября, 23:42, 2021

Музыкант Деон Эстус, которого называли «третьим из Wham!», умер 11 октября.

Об этом сообщил один из бывших участников дуэта Эндрю Риджл. Он назвал покойного чрезвычайно одаренным басистом. «Очень грустные новости о смерти Деона Эстуса. Щедро одаренный бас-гитарист, харизматичный и веселый персонаж, основа ритм-секции Wham!» — приводит «Газета.ру» слова 58-летнего артиста.

Новость подтвердили и представители 65-летнего музыканта. «Дион обожал музыку и любил общаться с преданными фанатами», — говорят они.

Деон Эстус играл в двух первых сольных проектах Джорджа Майкла и присоединился к нему в Wham!

Сингл Эстуса Heaven Help Me с вокалом Джорджа Майкла достиг пятой позиции в чарте Billboard Hot 100 в 1989 году. Он вошел в первый сольный альбом музыканта.

Также басист играл с Марвином Геем, Тиной Тернер, Фрэнком Заппой, Анни Леннокс и Элтоном Джоном. В последнее время он продюсировал начинающую певицу Джули Энн, для которой создавал песни.