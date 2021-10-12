Главы МИД Азербайджана и Ирана провели переговоры и пригласили друг друга в гости

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Гусейном Амиром Абдуллахияном.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Ирана.

В ходе телефонного разговора было обсуждено текущее состояние отношений между двумя странами.

В беседе была подчеркнута важность взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности стран. Глава МИД Ирана отметил, что между Баку и Тегераном существуют долгосрочные и устойчивые отношения. Гусейн Амир Абдуллахиян отметил, что недопонимание в отношениях между двумя странами должно быть предотвращено, и отметил важность развития связей. Он отметил, что Тегеран надеется на скорейшее решение проблем транспортного транзита.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также довел до сведения иранского коллеги, что между Азербайджаном и Ираном существуют дружественные отношения, и добавил, что дружественные отношения с соседними странами являются приоритетом для Азербайджана. Дж.Байрамов отметил важность решения вопросов путем диалога в дружественной атмосфере.

Министры пригласили друг друга в Тегеран и Баку.