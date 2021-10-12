Трамп назвал США посмешищем

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты после прихода к власти демократов стали объектом насмешек для всего мирового сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша страна — предмет насмешек по всему миру и определенно уже больше не является великой», — заявил Трамп.

В заявлении также утверждается, что экс-президент обещает вместе со сторонниками «сделать Америку вновь великой».

Среди главных существующих проблем Соединенных Штатов Трамп отметил текущее положение дел с мигрантами на южной границе, упадок военной мощи и высокий уровень заболеваемости COVID-19.