Михалко отметил высокий уровень вакцинации в Азербайджане

Вакцинация в Азербайджане проводится на высоком уровне.

Об этом во вторник сказал журналистам руководитель представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петр Михалко в Центре инноваций и снабжения министерства здравоохранения.

По его словам, которые приводит «Тренд», пандемия охватила весь мир, поэтому сотрудничество мировых стран в этой области крайне важно: «Пакет поддержки в рамках проекта «Восточное партнерство» охватывает шесть региональных стран. Сюда входит и Азербайджан», — добавил Петр Михалко.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане используется китайская вакцина от коронавируса SINOVAC, британская — AstraZeneca/Vaxzevria, немецкая — Biontech/Pfizer и российская — «Спутник V».