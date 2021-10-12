Премьер Израиля обсудит с Путиным региональные вопросы и Иран

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным 22 октября в Сочи региональные вопросы, в частности Иран, а также несколько тем в сфере политики, безопасности и экономики. Об этом сообщила во вторник канцелярия израильского премьера.

«В пятницу, 22 октября 2021 года, премьер-министр Нафтали Беннет вылетит с официальным визитом в Сочи по приглашению президента России Владимира Путина. Лидеры обсудят ряд тем в сфере политики, безопасности и экономики, касающиеся двух государств, а также важные региональные вопросы, в первую очередь ядерное вооружение Ирана», — говорится в заявлении канцелярии.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Беннета планируются в России 22 октября. Он отметил, что «это будет рабочий визит» и что «будут двусторонние переговоры». Ранее о том, что визит израильского премьер-министра в Россию намечен на 22 октября, говорил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Это будет первая встреча Путина и нового премьер-министра Израиля. Беннет вступил в должность израильского премьера 13 июня. Он сменил на этом посту Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего израильский кабмин бессменно с 2009 года.