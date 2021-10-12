Сериал «Игра в кальмара» заподозрили в пагубном влиянии на подростков



Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» заподозрили в негативном влиянии на несовершеннолетних. Лига безопасного интернета попросила психологов проверить популярное среди российских подростков шоу, сообщает издание «Подъем».

В организации отметили, что получили несколько обращений от родителей в связи с выходом сериала на сервисах Netflix и «Кинопоиск». «Они считают, что у некоторых зрителей, особенно молодежи, может возникнуть соблазн повторить сцены из «Игры в кальмара». Даже при наличии возрастной маркировки эти сериалы все равно посмотрят дети. Вот этим вопросом и нужно заниматься», — говорится в официальном заявлении.

Представители Лиги безопасного интернета сообщили, что сейчас ждут заключения экспертов-психологов о том, насколько пагубно этот сериал влияет на подростков.

Ранее стало известно, что «Игра в кальмара» возглавила топ сервиса Netflix в 90 странах. Сериал рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Уточняется, что это шоу может стать самым успешным на платформе и обогнать такие хиты, как «Ведьмак» и «Бриджертоны».