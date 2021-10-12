На помощь Ирану спешит Марго Симоньян

Ну никак Иран не желает угомониться. Доведя отношения до критической отметки, Тегеран вместо того, чтобы попытаться сгладить углы, снова и снова заводит заезженную до дыр пластинку с известной мелодией о «террористах» и «сионистском режиме». Саид Хатибзаде, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана, в интервью местной радиокомпании в очередной раз высказался об отношениях с Азербайджаном. По его словам, отношения между двумя странами «протекают в естественном русле»: они находятся «на самом высоком уровне». «Наши отношения с Азербайджаном очень искренние, дружеские, добрые и многогранные», – заверил он.

Говоря же о последних событиях в регионе, Саид Хатибзаде отметил, что Тегеран, оказывается, «сделал акцент на политике реализации прав соседних стран».

Далее он по сути дела признался, что Тегеран изначально был против освобождения Азербайджаном своих территорий, предлагая конфликтующим странам и далее заниматься бессмысленными переговорами.

«Мы приветствовали реализацию прав Азербайджана. Однако, не считали правильным вести войну, мы настаивали на проведении дипломатических переговоров между сторонами. Вот почему Иран и Россия способствовали дипломатическим переговорам между двумя враждующими странами», — сказал Хатибзаде.

Затем он повторил абсурдные и безосновательные утверждения иранских официальных лиц о предполагаемом переселении «иностранных террористов» в ходе 44-дневной войны.

По версии Хатибзаде, «после 44-дневной войны стали поступать сообщения о перемещении террористических групп в Азербайджан».

«У нас есть доказательства этого и даже аудиозаписи. У нас есть точная информация о них. Мы заявили азербайджанской стороне, что для нас это неприемлемо. Они пообещали на высоком уровне, что решат эти проблемы», – уверял дипломат. И посетовал на «обращение» азербайджанской стороны с иранскими водителями, которое Тегерану ну очень не понравилось.

Здесь, конечно, следовало бы напомнить споукмену иранского МИДа, что официальный Тегеран до сих пор не обнародовал никаких «доказательств» присутствия террористов в Азербайджане. Официальные и неофициальные лица режима за последние недели озвучивали самые разные, причем, «тезисные» обвинения в адрес Баку, но не приводили ничего похожего на доказательства.

Об отсутствии у Ирана доказательств говорил недавно и президент Алиев, который также призвал обнародовать таковые, если они имеются. Но ответ очевиден: у иранского режима никаких доказательств нет.

И тем более излишне напоминать, что слова иранского дипломата о «братских отношениях» с Азербайджаном, мягко говоря, абсурдны. Тегеран своими поступками красноречиво доказал обратное: на протяжении почти 30 лет Иран принимал непосредственное участие в разграблении азербайджанских территорий, оккупированных армянами. Как стало известно накануне, армянские оккупанты разрушали дома, а Иран вывозил их остатки и обломки в качестве «стройматериалов», также были зафиксированы факты вырубки лесов и транспортировки в Иран ворованной древесины, наконец, иранские фермеры весьма бойко обрабатывали землю и снимали урожай на оккупированных азербайджанских землях. СМИ опубликовали названия порядка 40 иранских компаний, которые в той или иной степени сотрудничали с оккупантами.

Согласно прозвучавшему накануне сообщению депутата Захид Оруджа, более 25 иранских банков и свыше 400 компаний десятилетиями осуществляли финансовые операции в масштабах нескольких миллиардов долларов через Ханкенди посредством своих секретных сетей в обход внешнего контроля, дабы избежать эмбарго США и Европейского союза.

В последние дни всплыло много фактов по Ирану. Интересно, почему только сейчас? Вряд ли мы узнали бы обо всем этом, не случись нынешнего обострения отношений с Ираном. Но, так или иначе, внести ясность в эти вопросы должен сам Тегеран. Ситуацию осложняет отсутствие у азербайджанских журналистов возможности задать прямые вопросы официальным лицам. Тегеран принял на вооружение практику Москвы и игнорирует вопросы, озвучиваемые азербайджанской общественностью.

Почему иранский режим сотрудничал с оккупантами, снабжая их энергоносителями и не только? Тегеран по-прежнему пытается делать вид, что «такой-сякой Азербайджан чинит проблемы для иранских грузовиков», но утаивает причину, которая вынудила Азербайджан пойти на такой шаг.

Возможно, своими противоречивыми заявлениями о дружбе с Баку, Тегеран и пытается хоть как-то вырулить ситуацию, но режим поставил слишком многое на кон, и оказался в положении цугцванга: любой последующий шаг чреват серьезными имиджевыми потерями. И единственное, что действительно могло бы существенно помочь в данной ситуации ему – молчание.

Ну а пока что Иран продолжает врать и клеветать на Баку. Точно так же, как на протяжении 30 лет это делал Ереван. Что ж, у Ирана теперь ведь новый «брат» и сестра в лице Марго Симонян. Весьма показательно, как быстро кремлевское агентство Russia Today прибежало на помощь Ирану: его аналитик «указал» на присутствие израильской авиабазы на территории Азербайджана. Появление подобного сюжета вызывает вопросы, в первую очередь, к Кремлю, а не к главному редактору RT Маргарите Симоньян.

Максуд Салимов