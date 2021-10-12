Оджага Неджата обвинили в курации проиранской агентурной сети в Азербайджане

Алиакбер Оджаг Неджат, долгое время функционировавший в Азербайджане в качестве спецпредставителя религиозного лидера Ирана, в эти годы занимался созданием в Азербайджане специальной агентурной сети.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джавид Османов.

«Он курировал вредоносные секты «Движение Гусейнистов», «Исламская партия», «Движение мусульманского единства» и др. Это прямая предвзятость Ирана по отношению к Азербайджану. Азербайджан, как страна, проводящая независимую политику, отвергает все эти обвинения, разоблачает вандализм и разрушительную миссию иранской стороны на исторических землях Азербайджана», — сказал Османов «Репорту».