Азербайджан выдвинет проект резолюции по вакцинам в ООН

Азербайджан публично выражает недовольство «вакцинным национализмом» и приобретением богатыми странами вакцин в количестве, превышающем их потребности.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 11 октября во время своего выступления в видеоформате на заседании высокого уровня Движения неприсоединения.

«Подобные действия лишают стран-членов Движения неприсоединения возможности защитить свое население. Разница в доступе к вакцинам велика. Согласно международным отчетам, тогда как 75 процентов имеющихся в мире доз вакцин приобретены 10 богатыми странами, вакцинация в странах с низкими доходами составляет менее 2 процентов», — сказал глава государства.

Он напомнил, что в марте текущего года по инициативе Азербайджана в Совете ООН по правам человека от имени Движения неприсоединения была принята резолюция об обеспечении равного и универсального доступа к вакцинам.

«В рамках текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН Азербайджан планирует выдвинуть проект резолюции на ту же тему, и мы рассчитываем на вашу поддержку», – добавил Алиев.