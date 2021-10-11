В НАТО назвали угрозой для Альянса сотрудничество Китая и России



Быстрый рост Китая, особенно в сфере экономики, а также укрепление его сотрудничества взаимодействия с Россией представляют угрозу для Североатлантического альянса, заявил пресс-конференции на Парламентской ассамблее НАТО в Лиссабоне генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Рост Китая имеет важное значение для нашей безопасности. Мы видим, как китайцы пытаются контролировать важные объекты инфраструктуры, мы видим их в киберпространстве, мы видим их в Африке. Также они все более тесно работают с Россией», — сказал он.

Обеспокоенность руководства НАТО вызывает тот факт, что Китай, являющейся одной из крупнейших экономик в мире, лидирует в сфере передовых технологий, успешно развивает свой ядерный потенциал.

Генсек НАТО добавил, что он является сторонником участия альянса, несмотря на его региональный статус, в борьбе с глобальными угрозами.