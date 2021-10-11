Вадим Трюхан: Киев поднимет в Тюркском совете проблему прав мусульман в Крыму и на Донбассе

Украина намерена войти в состав Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета). Правда, пока со статусом наблюдателя. И это известие заметно шокировало прокремлевские силы на пространстве СНГ и, очевидно, сам Кремль. И если официальной реакции на это из Москвы пока не последовало, ряд российских политиков уже высказались на этот счет, и вполне ожидаемо, в негативном и саркастическом ключе.

С другой стороны, статус наблюдателя ни о чем серьезном не говорит, и, возможно, в Кремле полагают, что дальше заявлений Киев не пойдет. Между тем, если это не так, то для Москвы настанут не лучшие времена. Если Украина все-таки станет полноправным членом Тюркского совета, то в этой авторитетной организации, весьма цитируемой в исламском мире и не только, зазвучит риторика, возможно, в виде каких-то заявлений и деклараций, весьма нелестных для России. В этом смысле позиция Анкары и Баку по этому вопросу тоже вполне известна – наши страны не признают оккупацию Крыма и лояльны к проведению саммитов формата «Крымской платформы». В тоже время в Крыму тоже далеко не все мирно и тихо – задержанными числятся десятки крымских татар, выступающих против политики России, и ясно, что Украина не будет молчать о гражданах, де-юре считающихся украинцами.

С какими планами Украина идет в Тюркский совет и как она ассоциирует себя со странами тюркского мира?

В беседе с Minval.az украинский политолог, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан, анализируя перспективы вхождения Украины в состав этой авторитетной организации, заявил, что это давно ожидаемое решение.

Как отмечает политолог, у Украины установлены дружественные взаимовыгодные отношения с большинством стран Тюркского совета, в первую очередь, с Турцией и Азербайджаном. Поэтому статус наблюдателя в организации выглядит очень даже привлекательно и логично.

«Думаю, такое решение, если оно будет принято на ближайшем саммите Тюркского совета через месяц, придаст импульс для углубления отношений Украины со всеми странами этой организации. А поработать есть над чем. Ведь некоторые из этих стран до сих пор под давлением России, и потому не рискуют публично занимать позицию в поддержку территориальной целостности Украины, в том числе голосуют в унисон с Россией в рамках ООН и ОБСЕ», — отметил украинский политолог.

По мнению Трюхана, здесь также есть огромнейший потенциал для активизации торгово-экономических отношений с тюркскими странами.

«Так что будем ожидать саммита и надеяться, что третьи силы не помешают лидерам Тюркского совета единогласно принять соответствующее решение», — подчеркнул политолог.

Что касается непосредственно планов Киева по работе с Тюркским советом, то, как отмечает Трюхан, Украина будет использовать любую малейшую возможность для того, чтобы возвратить домой незаконно удерживаемых за решеткой на территории России и в, так называемых «ЛНР» и «ДНР», украинских граждан. Президент Эрдоган уже сумел убедить Путина отпустить нескольких крымских татар. Возможно, с помощью Тюркского Совета удастся достичь большего, ведь речь идёт о более 450 украинцах.

«В Украине нет практики отделения православных от мусульман», — сказал Трюхан, поясняя общую цифру по данным задержанных.

В, частности, в Крыму, по словам Трюхана, согласно данным, озвученным омбудсменом по состоянию на июль этого года, незаконно удерживаются более 100 украинцев, из которых 75 крымские татары. А остальные люди в «ЛНР» и «ДНР» и на территории России.

Как отмечает политолог, Киев заинтересован в поддержке на уровне ООН и ОБСЕ резолюций, осуждающих агрессию России против Украины, и призывает Россию освободить оккупированные территории.

По словам Трюхана, на оккупированной части Донбаса мусульмане периодически сталкиваются с репрессиями и давлением.

«Доходило даже до закрытия центральной мечети «Аль-Амаль» в Донецке и признание мусульманской общины экстремистской. Думаю, Украина, став наблюдателем Тюркского совета, могла бы привлекать внимание его участников к нарушению прав человека относительно граждан Украины, проповедующих ислам, и проживающих на временно оккупированных Россией территориях, как в Крыму и Севастополе, так и на Донбассе», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров