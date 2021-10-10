Коротченко: Если денег нет — пусть Армения отрабатывает натурой

На встрече с Путиным Пашинян будет просить скидок на газ, льготных кредитов и поставок оружия (фактически бесплатно).

Со стороны Пашиняна прозвучат заверения о «вечной дружбе между армянским и российском народами». Фактически Ереван просто хочет в очередной раз развести Москву.

Путин должен занять жесткую позицию: улыбаться, но заставить Пашиняна и Армению таскать каштаны из огня для России. Если денег нет — пусть Армения отрабатывает натурой: официально признает Крым российским, закрывает соросовские НКО и сокращает как минимум наполовину численность посольства США в Ереване.

А за поставки российского оружия — если у Еревана нет финансовых средств — пусть платят армянские миллиардеры и мировая армянская диаспора. Не обеднеют!

Появление на вооружении кораблей Каспийской флотилии крылатых ракет «Калибр» обнулило прежнюю военно-стратегическую ценность Армении для России. Новое оружие создает новую геополитическую реальность.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.