Месси был не прочь остаться в «Барселоне»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо высказался о переходе аргентинца Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

«Месси планировал остаться в «Барселоне». Были слухи, что он не останется в клубе из-за истекающего контракта. Мы изучили ситуацию, поговорили с ним. Но у нас не было ощущения, что он хочет покинуть «Барселону», — сказал Леонардо, слова которого приводит «Газета.ру» со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

10 августа ПСЖ официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L’Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе ПСЖ 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды «Реймс».