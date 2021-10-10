Послезавтра Путин примет Пашиняна

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 12 октября в Москве. Об этом, как передает РИА Новости, рассказали в телепрограмме журналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также у главы государства в этот день запланирована в Кремле встреча с депутатами Госдумы нового созыва.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин встретится с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле 12 октября.

«Президент обсудит с парламентом, какие вопросы первостепенны для страны… В этот же день пройдет новая встреча Путина с премьером Армении Пашиняном», — рассказали в телепрограмме.

Последняя встреча Пашиняна с Путиным состоялась 7 июля текущего года, после внеочередных парламентских выборов в Армении, напоминает «Спутник».