Чего ждать от возвращения Минской группы?

У политического класса многих стран есть своя если и не «хрустальная мечта», то во всяком случае «задача номер один», после решения которой, как ожидается, все будет легче и проще. Где-то мечтают раздобыть требуемое количество доз вакцины от коронавируса, где-то — «расколоть» МВФ на новый кредит и залатать дыры в бюджете, где-то — отменить санкции…А в Армении местные политики и дипломаты озвучивают свою «хрустальную мечту»: возродить Минскую группу в качестве основного переговорного формата. Одним из последних это сделал президент Армении Армен Саркисян. В ходе своего визита в Италию на переговорах с председателем Совета министров Италии Марио Драги он важно указал на важность мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Как бы мечта о Минской группе не такая уж несбыточная. Еще несколько дней назад глава МИД РФ и его непосредственный начальник Сергей Викторович Лавров анонсировал визит в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Кое-какие «подготовительные» встречи уже идут.

Имеет, конечно, право на существование версия, что формат Минской группы с тремя сопредседателями в лице РФ, Франции и США, без участия Турции, нравится Армении куда больше, чем посреднический тандем Москвы и Анкары. Который еще и будит экзистенциальные страхи времён Московского и Карсского договоров. Но в Армении капризно топают ножками, требуя возвращения к «минскому формату, не только и не столько из-за симпатий или антипатий к сопредседателям МГ ОБСЕ. Здесь рассчитывают на возвращение к довоенным переговорным предложениям — с ограничениями для Азербайджана на размещение военной инфраструктуры в окружающих бывшую НКАО районах, с возвращением под армянский контроль городов Шуша и Гадрут, и самое главное, со «статусом Карабаха» в качестве темы для переговоров.

Но если само по себе возвращение Минской группы еще возможно, то извлечение из политического небытия (если уж кому-то режут слух определения типа «мусорная корзина» или «свалка истории») прежних переговорных пакетов — уже нет.

Напомним: жирную «красную линию» для сопредседателей МГ ОБСЕ провёл президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе недавней поездки на освобождённые земли глава государства посетил Суговушан и Талыш. Это, если кто забыл, та часть территории бывшей НКАО, которая ни по каким переговорным предложениям не возвращалась Азербайджану. Более того, в интервью France 24 глава государства подчеркнул, что вопрос о предоставлении армянам Карабаха автономии более не находится в повестке дня. Также президент неоднократно подчёркивал, что в Азербайджане вообще более не существует такой территориальной единицы, как Нагорный Карабах. В переводе: после войны возвращения к прежним переговорным предложениям уже не будет. Минская группа может, конечно, приехать, ее сопредседатели могут возобновить свои челночные поездки, но вот вести переговоры уже придется в рамках послевоенных реалий.

Наконец, ни в одном послевоенном официальном заявлении МГ ОБСЕ вопрос статуса Карабаха в качестве темы для переговоров не назван «по имени». Подобные пассажи позволяла себе только посол США в Армении Линн Трейси, и то исключительно в беседах с журналистами. Даже в ответ на письменный запрос армянских СМИ о позиции Вашингтона по Карабаху дипмиссия США в Ереване дала ответ, где определение статуса в качестве темы переговоров никак не обозначалось.

Еще одно подтверждение поступило из Москвы. Как заявил на днях в ходе брифинга замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев, Россия ждет реакции Армении и Азербайджана на предложения о начале процесса делимитации и демаркации. Как добавил дипломат, Москва не раз подчеркивала, что устойчивым и долгосрочным решением проблем и инцидентов на отдельных участках армяно-азербайджанской границы является создание комиссии по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном с последующей ее демаркацией по всей протяженности.

Очерченная им переговорная повестка полностью соответствует и позиции, и интересам Азербайджана. Более того, делимитация и демаркация границы по всей протяженности автоматически означает закреплённый на бумаге отказ Армении от территориальных притязаний к Азербайджану — прежде всего на Карабах. Наконец, среди тем диалога Азербайджана и Армении российский дипломат никоим образом не упомянул пресловутый «статус Карабаха».

Наконец, сенсационные сведения озвучил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, «процесс дошел до того, что армянская сторона должна была сдать семь районов [вокруг Нагорного Карабаха], а Карабах не должен был иметь статуса в любом виде, в том числе и промежуточного». Более того, Пашинян признал: «Еще в январе 2016 года сопредседатели Минской группы требовали от Армении, чтобы мы отказались от требования предоставить Нагорному Карабаху промежуточный статус. Армянская сторона, конечно, не соглашается, и в апреле 2016 года начались боевые действия». То есть, если кто не понял, Никол Воваевич не просто подтвердил, что апрельские бои 2016 года спровоцировала Армения, столкнувшись с дипломатическим давлением. Он еще и признал, что Азербайджану удалось выбить вопрос «статуса Карабаха» из переговорной повестки еще до апрельских боев 2016 года.

Тем более нет шансов на его реанимацию теперь, когда Азербайджан выиграл войну, лишил Армению предмета торга и теперь уверенно закрепляет на дипломатическом поле свою военную победу. Так что с послевоенными реалиями теперь волей-неволей считаются все, включая российскую дипломатию и сопредседателей МГ ОБСЕ. Словом, мировая дипломатия обрушила на Армению впечатляющий «холодный душ». Обсуждение статуса Карабаха и высокая степень автономии предлагались, конечно, на переговорах, но у Армении на то, чтобы принять это предложение, выполнить резолюции СБ ООН и вывести войска, не хватило здравого смысла и еще много чего на протяжении более чем четверти века. Более того, в Ереване в последние годы элементарно сорвали сам процесс диалога — своими провокационными шагами вроде переноса «инаугурации» Араика Арутюняна в Шушу, строительства там «офиса парламента» и заявлениями в стиле «Карабах — это Армения, и точка!». А теперь…армянская дипломатия может, конечно, тыкаться в двери переговорных комнат, как брошенный котёнок, в поисках утраченного, но шансы найти это «утраченное» равны нулю.

Но на кого же тогда рассчитаны в этом случае попытки официального Еревана вновь «реанимировать» вопрос «статуса Карабаха»? Это истинно карабахское упорство? Банальная некомпетентность? Или дешевая игра на публику? Гадать можно долго. Но в чем нет сомнений, так это в том, что Ереван уже упустил шанс договориться на условиях Минской группы, которые теперь мечтает возродить и вернуть — только потому, что там хотели слишком много и не поняли, что соглашаться и брать конфетки надо вовремя. И если теперь вместо реального диалога здесь опять будут ставить заведомо неприемлемые требования, то…в ближайшем будущем ереванской элите уже придется с тоской вспоминать о тех условиях и предложениях, которые выдвигаются сегодня.

Нурани

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентство развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Защита общественных и государственных интересов».