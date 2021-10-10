Эксперт: Владельцем «Северного потока-2» может стать конгломерат евросоюзных компаний



Владельцами «Северного потока-2» могли бы стать европейские партнеры газопровода. В этом случае проект соответствовал бы газовой директиве Евросоюза (ЕС), что позволило бы обойти ограничения для трубопровода. Такой способ нашел польский аналитик Даниэль Чижевский, пишет РИА Новости.

Чижевский считает, что владельцем «Северного потока-2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, принимающих участие в проекте, в число которых вошли Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, что дало бы «некоторое поле для маневра».

Тем не менее, такой сценарий аналитик назвал «крайним вариантом». По его словам, «Газпром» рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласиться вывести газопровод из-под юрисдикции евросоюзного законодательства.