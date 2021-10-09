Саакашвили собирался прибыть в Грузию самолетом из Азербайджана, но его планы сорвали

Телекомпания «Мтавари архи» публикует материалы дела о незаконном въезде экс-президента Михаила Саакашвили в страну, согласно которым, бывший глава государства прибыл на родину на пароме «Вильнюс» в порт Поти, после чего побывал в Абаше, Батуми, Кутаиси и Тбилиси, передает РИА Новости.

Согласно материалам дела о въезде Михаила Саакашвили на границу, которые приводит ТВ, паром «Вильнюс» покинул Украину 28 сентября. Паромом управлял фигурант дела Эльгуджа Цомая. По пути в Тбилиси экс-президент также посетил города Абаша, Батуми и Кутаиси.

По данным ТВ, правительство не располагало информацией о нахождении Саакашвили в стране с момента въезда, как это утверждалось властями. Следственные органы начали расследование 1 октября, а 2 октября обратились в пограничную полицию. По данным ТВ, следственные органы начали расследование после того, как Саакашвили выложил в соцсети видеозаписи, снятые в Батуми.

В сюжете телеканала также приводится видеообращение Саакашвили, которое он снял, как он утверждает на видео, «в одном из лесов западной Грузии». На видео он рассказал, что приехал через третью страну при помощи зарубежных друзей.

Саакашвили отметил, что планировал прилететь в страну самолетом 2-го октября из Азербайджана, но решил приехать «гораздо менее комфортным способом» после того как основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и премьер Ираклий Гарибашвили сорвали эти планы.

По данным телекомпании Пирвели, которая так же публикует предположительные материалы дела, на пароме располагался грузовик с молочными продуктами, на который позже пересел тот же Элгуджа Цомая и перевез Саакашвили через границу, спрятавшегося в вентиляционном отсеке автомобиля. В этом месте Саакашвили пришлось находится на протяжении 48 часов.