МИД Азербайджана выразил Грузии соболезнования

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило Грузии соболезнования.

«Глубоко опечалены известием о обрушении семиэтажного жилого дома в Батуми. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджан выражает солидарность с дружественной Грузией», — отмечается в публикации в Twitter.

В результате обрушения здания в Батуми погибли 6 человек. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил, что в связи с инцидентом задержаны 3 человека, еще 3 находятся в розыске.