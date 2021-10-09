В России предрекли скорый вывод миротворцев из Карабаха

Российским миротворцам придётся покинуть Карабах через четыре года. Об этом, как передаёт Minval.az, заявил корреспонденту проармянского издания «Регнум» востоковед, автор телеграм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

«В течение четырех лет ещё очень многое может произойти, ситуация еще существенно изменится. Но каких-то оснований для того, чтобы России там удержаться, нет», — заявил эксперт.

«Размещение там миротворцев просто сделает этот процесс (потери Карабаха для армян) менее болезненным», — констатировал эксперт.

«За эти четыре года армяне покинут Карабах, этнических чисток не будет. Российские миротворцы прикрывают эвакуацию армян из Карабаха, которая носит неспешный, не такой травматичный характер», — отметил Димитриев.