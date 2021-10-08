Маркедонов: Армянские политики не готовы с сионизмом бороться, как иранцы

Как только встретились главы МИД Армении и Ирана, сразу же заговорил о появлении оси. Ну какая ось между Ереваном и Тегераном? Об этом во время обсуждения в Ереване заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

Он пояснил, что много есть всяких сюжетов.

«Что армянские политики готовы с сионизмом бороться, как иранцы? Мягко говоря, нет. Оси, схемы — это все замечательно, но давайте видеть более реальные подосновы», — отметил эксперт. Его слова приводит армянский интернет-портал news.am.