Сопредседатели МГ ОБСЕ приветствуют передачу Азербайджаном Еревану армянского военнослужащего

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Стефан Висконти от Франции, Эндрю Шофер от Соединенных Штатов Америки и Игорь Ховаев от Российской Федерации) опубликовали сегодня заявление.

Согласно заявлению, сопредседатели провели консультации с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и вице-президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Жилем Карбонье в Женеве 7 и 8 октября. «Личный представитель действующего председателя ОБСЕ (PRCIO) Анджей Каспршик также принял участие во встречах. Участники подчеркнули важность полного и беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций для выполнения своей работы. В свете недавней конструктивной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении на полях Генеральной Ассамблеи ООН сопредседатели приветствовали освобождение Азербайджаном одного армянского военнослужащего, а также обсудили возможные меры по деэскалации и гуманитарные меры, в том числе в отношении задержанных, пропавших без вести лиц и добровольного возвращения всех перемещенных лиц. Сопредседатели подчеркнули свое намерение продолжить работу со сторонами для поиска областей согласия.

Сопредседатели положительно восприняли публичные заявления президента Алиева и премьер-министра Пашиняна, в которых они выразили принципиальную готовность встретиться друг с другом под эгидой сопредседателей. Сопредседатели с нетерпением ожидают возможности обсудить со сторонами условия и детали такой встречи и вновь заявляют о своей готовности посетить регион в ближайшем будущем для обсуждения дальнейших шагов в этом процессе», — говорится в заявлении, текст которого приводит АПА.