Премьер Мали Маига обвинил Францию в подготовке террористических группировок



Франция стоит за подготовкой террористических группировок, которые действуют в Мали, у Бамако есть доказательства, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига.

«Те террористы, которые присутствуют в Мали, пришли из Ливии. И кто разрушил государство Ливии? Та же Франция с союзниками. Когда малийское государство пошло на сотрудничество с Францией по интервенции в Мали для борьбы с терроризмом, то мы просили помочь разведданными и воздушной поддержкой. Никто не говорил об отправке военных на землю. Франция уважала этот договор в Кона, Гао, Тимбукту. Когда они приблизились к Кидаль, то запретили малийским военных туда входить», — рассказал он.

По словам премьера, французские войска создали в Кидаль анклав и передали его движению, сформированному из представителей «Ансар ад-дин», которая сотрудничает с «Аль-Каидой» и признана международной террористической организацией.

«У Мали нет доступа в Кидаль, это анклав, который контролирует Франция. У них есть вооруженные группировки, которых тренировали французские офицеры. И у нас есть доказательства этого. У нас есть выражение, что если вы ищете иголку в своей комнате, но кто-то, кто участвует в поиске этой иголки, на ней стоит, то вы никогда ее не найдете. И это ситуация, которая в настоящее время в Мали и которую мы не понимаем, и не хотим с ней мириться», — подчеркнул он.

Ранее министерство иностранных дел Мали вызвало посла Франции в стране в связи с «недружественными высказываниями» президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Мали.

В Мали призвали французские власти к сдержанности и конструктивному подходу, основанному на взаимном уважении, чтобы, в частности, сконцентрировать внимание на борьбе с терроризмом в регионе Сахеля.

Макрон ранее заявил, что благодаря операциям Франции в регионе Сахель террористы не захватили власть в Мали.