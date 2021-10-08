Эксперт: «Посольство Азербайджана в Израиле откроется, но не сейчас»

«Баку поступательно работает в реализации планов по открытию посольства Азербайджана в Израиле».

Об этом Minval.az заявил председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

В настоящее время, как напомнил Шафиев, в Израиле работает торговая миссия Азербайджана, но «Баку действует поэтапно в этом направлении». При этом он уверен, что когда-нибудь в Тель-Авиве откроется азербайджанская дипмиссия, но это произойдет не сейчас.

Между Азербайджаном и Израилем, по его словам, сложилась очень активная повестка дня: она будет и дальше развиваться и направлена на укрепление независимости страны и взаимовыгодного партнерства.

При этом Шафиев подчеркнул, что шаги по открытию посольства Азербайджана в Израиле ни коим образом не связаны с наблюдаемой в последние недели напряженностью между Баку и Тегераном.

«Азербайджан вопрос открытия посольства в Израиле рассматривает в рамках развития двусторонних отношений и подходит к этому поступательно. На данном этапе действует торговое представительство. Что касается внешних факторов, то Азербайджан отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке, приветствует развития арабо-израильского диалога, в частности соглашения Абрахама и вытекающего из-за этого расширения связей Израиля с арабскими странами. Но решение по посольству Баку принимает исключительно в рамках своей независимой внешней политики. В этом контексте не стоит этот вопрос связывать с Ираном», – подчеркнул наш собеседник.