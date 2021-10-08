Акар: Турция продолжит оказывать поддержку Азербайджану



Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар осудил позицию ряда греческих политиков, провоцирующих напряженность в регионе.

Выступая на церемонии начала образовательного года в Университете национальной обороны Турции в Стамбуле, министр подчеркнул, что курс на противостояние с Анкарой не приведет Афины к желаемой цели.

Глава оборонного ведомства Турции напомнил о заявлениях турецкой стороны по продвижению дружественных и добрососедских отношений с Грецией.

«Мы выступаем за политическое урегулирование разногласий, мир и стабильность, формирование атмосферы безопасности и процветания в регионе. К сожалению, определенная категория высокопоставленных греческих политиков своими провокационными действиями и заявлениями пытается вбить клин в диалог Анкары и Афин. Подобная риторика противоречит нормам международного права и принципам добрососедства», — сказал Акар.

Министр привлек внимание к росту числа учений ВС греческого Кипра и Греции в регионе.

«Курс на гонку вооружений не приведет к превосходству над Турцией. Это лишь бессмысленные расходы и очередная нагрузка на греческую экономику, которая и без того находится в кризисном положении», — сказал глава Минобороны.

Хулуси Акар призвал здравомыслящих политиков в Афинах сделать правильные выводы из ситуации в регионе и продолжить диалог с Турцией.

Турецкий министр отметил также, что Анкара продолжит посильную поддержку дружественным странам, в том числе Азербайджану и Ливии.