По мнению Борреля, Россия и Турция не станут «сверхдержавами»



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что ни Россия, ни Турция не станут «сверхдержавами».

Выступая в пятницу на форуме «Новая экономика» в Мадриде, он заявил, что сейчас в мире существует группа государств, которые «пытаются извлечь выгоду» из той или иной ситуации. «Там находятся такие важные страны, как Россия, Индия и Турция, которые ранее являлись империями, снова хотят ими стать, особенно Россия и Турция. Это великие государства, они знают, что не будут сверхдержавами, но хотят быть и являются региональными державами, у них есть военная сила, и они готовы использовать ее и используют», — утверждал Боррель.

При этом он добавил, что РФ «имеет экстраординарную значимость для Европы». Глава европейской дипломатии считает, что в отношениях с Москвой «необходимо найти взвешенную позицию». «Нужно пытаться взаимодействовать по многим направлениям», — подчеркнул он.