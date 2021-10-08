Евгений Михайлов: У Тегерана с его проармянской позицией вышла промашка

Враждебная риторика Ирана в отношении Азербайджана, зашкаливающая за пределы границы разума, вызывает беспокойство не только у нас в стране, но во всем мире. Однако, Азербайджану есть что противопоставить любым агрессивным планам Ирана. В Грузии продолжаются военные учения вооруженных сил Баку, Анкара и Тбилиси – весьма серьезный барьер любым агрессивным планам в регионе. А на днях состоялось подписание нового договора об оборонном сотрудничестве силовых ведомств Азербайджана и Грузии – налицо укрепление новых военных связей между ведущими странами Южного Кавказа. Между тем, регулярные учения и другая деятельность в рамках военного союза «тройки» позволяют судить о том, что взаимодействие трех стран в этой области отработано до мелочей и просчитаны все варианты. И «москитный» флот Ирана, который недавно провел показательные учения, и военные учения ВС Ирана у границ Азербайджана явно пока не доказывают ни своего морального, ни технического превосходства – одни провалы.

Каков потенциал военного блока Баку, Анкары и Тбилиси, и поможет ли он «укротить» амбиции Ирана?

Очень положительно стоит воспринимать само желание Грузии участвовать в подобном формате, и одобрять её адекватное восприятие региональной обстановки. Грузия, в отличии от Армении, в значительно большей мере понимает, с кем нужно налаживать союзы, а кого — сторониться. Её экономика чрезвычайно связана как с турецкими, так и с азербайджанскими интересами.

Об этом в беседе с Minval.az рассказал российский политолог и журналист Евгений Михайлов, рассматривая ситуацию в регионе.

Сложно, по словам Михайлова, сравнивать Грузию и её вооруженные силы и победившую в войне, современно оснащенную армию Азербайджана, и тем более — армию Турецкой Республики. Однако союз с Грузией, по мнению политолога, безусловно, важен для геополитики данной реальности. Особенно если учесть географическое расположение Грузии, так как с помощью нее «союз трех» получает некий «коридор» в Европу.

«Исходя из сказанного могу предположить, что подобные взаимоотношения между странами усилят региональную безопасность, тем более — на фоне неожиданного бряцания оружием со стороны Ирана», — отметил политолог.

Иран, как отмечает Михайлов, официально заявляет, что Азербайджан позволил укрепиться в регионе его основному врагу — Израилю и это вызывает большую тревогу в Тегеране.

«Но, на мой взгляд, Иран просто боится резкого усиления Азербайджана, и пытается неловкими шагами напомнить о своём присутствии, но не более того. У Тегерана с его проармянской позицией вышла промашка, на мой взгляд. Рассчитывать на эту Закавказскую республику, поддерживать её, перевозить контрабанду и так далее — это слишком мелко для Ирана, и он допустил большую ошибку в риторике против Баку», — отметил политолог.

По мнению Михайлова, Иран, такими действиями сам загнал себя в угол, и теперь ему предстоит выпутываться из ситуации, создавшей такое геополитическое напряжение, и привлекшей внимание США и ЕС, зорко отслеживающих все шаги Ирана на внешней арене. И с этой стороны Ирану могут грозить серьезные осложнения. А в регионе присутствуют еще Турция и Россия.

Поэтому, как уверен Михайлов, опять дальше риторики Тегеран вряд ли пойдёт, а точнее это исключено.

«Иран вряд ли открыто вмешается в зону интересов основных игроков в лице Турции и России — основных модераторов миротворческого процесса в регионе», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров