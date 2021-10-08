ВОЗ заявляет о «глобальной катастрофе» из-за неравномерного распределения вакцин

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о «глобальной катастрофе» из-за неравномерного распределения вакцин от коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации, передает «Газета.ру».

«Наука сыграла важную роль, предоставив нам мощные средства для спасения жизней быстрее, чем во время любой другой вспышки в истории. Однако концентрация этих средств в руках нескольких стран и компаний привела к глобальной катастрофе, когда богатые страны защищены, а бедные остаются уязвимыми для смертельного вируса», — сказал Гебрейесус.

Он добавил, что ВОЗ разработала стратегию, которая позволит привить большую часть населения Земли. Программа рассчитана до середины 2022 года: к концу текущего года должны быть вакцинированы 40% людей, в следующие шесть месяцев доля привитых должна вырасти до 70%.

Чтобы достигнуть этой цели, мировым лидерам нужно активизировать сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, отметил глава ВОЗ.