Какой все-таки разительный контраст: из Азербайджана практически каждый день приходят многочисленные позитивные новости, которые свидетельствуют о динамичном развитии страны, а из Армении — мрачные сводки о стагнации и многочисленных проблемах, а также о внутриполитических разборках погрязших в коррупции и взаимной ненависти армянских элит.

Сегодня в Баку после реконструкции на радость детям открылся зоопарк международного уровня.

В церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Обратил внимание, что и Путин, и Алиев одинаково симпатизируют тиграм. Совпадение? Не думаю!

А Пашинян любит маленьких собак.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.