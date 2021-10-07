Коротченко: Из Азербайджана приходят позитивные новости, а из Армении — мрачные сводки

7 октября, 22:41

Какой все-таки разительный контраст: из Азербайджана практически каждый день приходят многочисленные позитивные новости, которые свидетельствуют о динамичном развитии страны, а из Армении — мрачные сводки о стагнации и многочисленных проблемах, а также о внутриполитических разборках погрязших в коррупции и взаимной ненависти армянских элит.

Сегодня в Баку после реконструкции на радость детям открылся зоопарк международного уровня.

В церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Обратил внимание, что и Путин, и Алиев одинаково симпатизируют тиграм. Совпадение? Не думаю!

А Пашинян любит маленьких собак.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.