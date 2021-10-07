Катера КСИР захватили американское судно в Персидском заливе

Катера Корпуса стражей исламской революции перехватили американское судно в Персидском заливе. По данным АР, об этом сообщает государственное телевидение Ирана, пишет Mignews.

По словам представителя 5-го флота ВМС США в Бахрейне Тимоти Хокинса, ему ничего не известно о подобных происшествиях за последние дни.

Иранские СМИ показали кадры, которые якобы были сделаны с одного из быстроходных катеров КСИР. В частности, было заснято судно, идущее под американским флагом, а также несколько человек на борту.

«Продолжайте преследовать их», – сказал кто-то на фарси за кадром.

Когда именно это произошло, неизвестно. Подробности выясняются.