Катера КСИР захватили американское судно в Персидском заливе

7 октября, 21:14

Катера Корпуса стражей исламской революции перехватили американское судно в Персидском заливе. По данным АР, об этом сообщает государственное телевидение Ирана, пишет Mignews.

По словам представителя 5-го флота ВМС США в Бахрейне Тимоти Хокинса, ему ничего не известно о подобных происшествиях за последние дни.

Иранские СМИ показали кадры, которые якобы были сделаны с одного из быстроходных катеров КСИР. В частности, было заснято судно, идущее под американским флагом, а также несколько человек на борту.

«Продолжайте преследовать их», – сказал кто-то на фарси за кадром.

Когда именно это произошло, неизвестно. Подробности выясняются.

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.