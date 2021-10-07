Ушел из жизни член Союза художников Азербайджана Дадашов

7 октября, 20:56

Скончался член Союза художников Азербайджана, заслуженный художник республики, скульптор Намиг Дадашов. Об этом говорится в сообщении Союза художников.

Сообщается, что 76-летний художник скончался сегодня.

Намик Дадашов родился в 1945 году. Автор более 15 памятных медалей, заказанных Министерством культуры. Намик Дадашов был участником многих международных выставок, а также персональных и коллективных. Его работы были выставлены в Грузии, Нидерландах, Италии, Англии, Турции, Франции и других странах, уточняет АПА.

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.