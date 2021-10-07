Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в регионе

7 октября, 20:12

7 октября премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В распространенном армянским правительством сообщении говорится, что премьер-министр поздравил президента Российской Федерации с днем рождения, пожелал ему здоровья, неиссякаемой энергии для реализации всех программ и поставленных целей на высоком посту главы государства.

Никол Пашинян подчеркнул, что Армения, армянский народ высоко ценят усилия президента России Владимира Путина, его исключительную роль в поддержании мира и стабильности в регионе, и выразил признательность за внимание, уделяемое Армении.

Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Армении за теплые поздравления и подчеркнул, что Россия придает большое значение тесному сотрудничеству со стратегическим союзником Арменией.

В сообщении отмечается, что собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российских отношений, ситуацию в регионе и происходящие развития.

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.