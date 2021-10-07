Захарова коснулась обеспечения стабильности на Южном Кавказе

7 октября, 19:00

«Наша принципиальная позиция известна. Мы исходим из приоритетного характера задач по обеспечению геополитической стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Дипломат также напомнила о предложенной инициативе создания формата «3+3», который будет решать имеющиеся вопросы в регионе.

«Наша страна проводит соответствующую комплексную политику, в том числе путем поддержания диалога со всеми региональными игроками», — заключила Захарова, слова которой приводит «Репорт».

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.