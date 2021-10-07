Захарова коснулась обеспечения стабильности на Южном Кавказе

«Наша принципиальная позиция известна. Мы исходим из приоритетного характера задач по обеспечению геополитической стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа».
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.
Дипломат также напомнила о предложенной инициативе создания формата «3+3», который будет решать имеющиеся вопросы в регионе.
«Наша страна проводит соответствующую комплексную политику, в том числе путем поддержания диалога со всеми региональными игроками», — заключила Захарова, слова которой приводит «Репорт».