Чавушоглу: Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины

7 октября, 17:45


Турцию и Украину связывают тесные дружественные связи. Наши страны демонстрируют солидарность по многим вопросам.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием​​​​​​​ Кулебой в четверг во Львове.

«Наши связи развиваются по многим направлениям, что не может не радовать. Президенты двух стран с начала года провели две встречи», — сообщил министр.

Чавушоглу отметил, что позиция Турции по вопросу поддержки целостности и суверенитета Украины остается неизменной.

«Анкара поддержала и продолжит поддерживать продвижение инициативы Крымской платформы. Турция придает особое значение теме прав крымских татар. До конца года в Украине при поддержке турецкой стороны начнется строительство домов для крымских татар», — сообщил министр.

Чавушоглу также коснулся темы напряженности на востоке Украины. «Конфликт на Донбассе должен быть решен с учетом территориальной целостности Украины», — сказал глава дипломатии.

Министр вновь поблагодарил официальный Киев за вклад в тушение лесных пожаров на юге Турции.

Глава турецкой дипломатии также прокомментировал нападки президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Турции.

Французский лидер ранее назвал Турцию «колониалистом» в Алжире, а свою страну «освободителем» алжирского народа.

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.