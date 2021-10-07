Чавушоглу: Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины



Турцию и Украину связывают тесные дружественные связи. Наши страны демонстрируют солидарность по многим вопросам.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием​​​​​​​ Кулебой в четверг во Львове.

«Наши связи развиваются по многим направлениям, что не может не радовать. Президенты двух стран с начала года провели две встречи», — сообщил министр.

Чавушоглу отметил, что позиция Турции по вопросу поддержки целостности и суверенитета Украины остается неизменной.

«Анкара поддержала и продолжит поддерживать продвижение инициативы Крымской платформы. Турция придает особое значение теме прав крымских татар. До конца года в Украине при поддержке турецкой стороны начнется строительство домов для крымских татар», — сообщил министр.

Чавушоглу также коснулся темы напряженности на востоке Украины. «Конфликт на Донбассе должен быть решен с учетом территориальной целостности Украины», — сказал глава дипломатии.

Министр вновь поблагодарил официальный Киев за вклад в тушение лесных пожаров на юге Турции.

Глава турецкой дипломатии также прокомментировал нападки президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Турции.

Французский лидер ранее назвал Турцию «колониалистом» в Алжире, а свою страну «освободителем» алжирского народа.