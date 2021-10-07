Эксперт: Переболевшие COVID-19 дети должны пройти углублённую реабилитацию

7 октября, 17:01


Дети, переболевшие новой коронавирусной инфекцией даже в лёгкой форме, нуждаются в прохождении углублённой реабилитации.

Об этом заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова на конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы», передаёт РИА Новости.

«Пандемия страшна для детей не смертностью, а нарастанием бремени болезни. Все дети, перенёсшие COVID-19, безусловно, даже в лёгкой и бессимптомной форме, нуждаются в реабилитации, для чего им нужна углублённая диспансеризация и межведомственное взаимодействие», — цитирует её агентство.

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.