Эксперт: Переболевшие COVID-19 дети должны пройти углублённую реабилитацию

Дети, переболевшие новой коронавирусной инфекцией даже в лёгкой форме, нуждаются в прохождении углублённой реабилитации.
Об этом заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова на конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы», передаёт РИА Новости.
«Пандемия страшна для детей не смертностью, а нарастанием бремени болезни. Все дети, перенёсшие COVID-19, безусловно, даже в лёгкой и бессимптомной форме, нуждаются в реабилитации, для чего им нужна углублённая диспансеризация и межведомственное взаимодействие», — цитирует её агентство.