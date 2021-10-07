Внучка Муссолини избрана депутатом городского совета Рима



Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини победила на выборах в городской совет Рима. Теперь 47-летняя Ракеле Муссолини станет муниципальным депутатом от правой партии «Братья Италии», пишет Euronews.

На предыдущих выборах в 2016 году Муссолини набрала 657 голосов. В 2021 году она стала самым успешным и популярным кандидатом в Риме, набрав в общей сложности 8200 голосов, но не связывает это с известностью её фамилии.

«Человек важнее фамилии, какой бы тяжёлой она ни была», — заявила внучка дуче.

Ранее о завершении политической карьеры сообщила другая внучка Муссолини по имени Алессандра, которая пять раз избиралась депутатом национального парламента, один раз — сенатором и дважды — в Европарламент. Она основала собственную правую партию «Социальное действие», но последние годы была членом партии Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия». В 2019 году она потерпела поражение на очередных выборах в Европарламент.