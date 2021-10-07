В суде над генералом МНБ всплыло имя Яшара Айдемирова

Продолжен судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Главного управления военной контрразведки упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ), генерала Низами Ширинова и начальников управлений, входивших в структуру, Эльджана Абдуллаева, Эльмана Тахирова, оперуполномоченного Надира Назирова.

В на процессе под председательством судьи Джамала Рамазанова в Бакинском Военном суде потерпевший Рахиб Агаев подал гражданский иск против обвиняемых на 150 тыс. манатов, а другой потерпевший Вугар Агаев — на 1 млн. 162 тыс. манатов, пишет АПА.

Гражданские иски были приняты к производству суда.

Затем адвокат Низами Ширинова подал ходатайство и попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме. Он отметил, что его подзащитный долгое время был сотрудником спецслужб, и в его показаниях могут содержаться вопросы, составляющие государственную тайну. Ходатайство не было удовлетворено. Судья отметил, что при наличии вопросов, составляющих государственную тайну, при необходимости может быть принято решение о продолжении процесса в закрытом режиме. После этого было объявлено о начале судебного расследования. Прокурор огласил результирующую часть обвинительного заключения. Согласно обвинительному заключению, Н.Ширинов и другие, используя служебные интересы, угрожая гражданам, вымогали у них деньги. Н.Ширинову предъявлено обвинение по 6 эпизодам.

В первом эпизоде Н.Ширинов, получив от Дильшада Асланова 80 тыс. долларов в качестве взятки, зачислил его в Академию МНБ и покровительствовал ему в период его учебы в академии. В качестве потерпевшего на процессе дал показания Рахиб Агаев. Он сказал, что с 1991 года работал в Н-ской воинской части, долгое время был водителем генерал-лейтенанта Яшара Айдамирова, а в 2003 году уволился из армии: «Потом я был семейным водителем генерала Я.Айдамирова. Я также жил по соседству с ним. В 2012 году на мой телефон поступил звонок. Позвонивший представился сотрудником Управления военной контрразведки МНБ майором Рухланом Джафаровым, вызвал меня в управление. Я сказал, что не являюсь военнослужащим, и спросил, по какой причине меня вызывают.

Но он настойчиво просил меня прийти в управление. Я проинформировал об этом Яшара Айдамирова. Он также попросил меня пойти и выяснить этот вопрос. Я пошел в управление и встретился с Рухланом Джафаровым. Мне сказали, что, подделав документ, я обеспечил увольнение военнослужащего по имени Махир. Я сказал ему, что не знаю этого человека, что я не подделывал документ. Он начал угрожать мне. Затем он отвел меня к своему начальнику Эльджану Абдуллаеву. Эльджан Абдуллаев разозлился на меня. Выйдя из комнаты, заставили меня написать объяснительную о том, что якобы я взял у кого-то 1000 манатов. Они сказали, что пишу это, чтобы закрыть дело.

Затем Рухлан Джафаров пошел к Эльджану Абдуллаеву. Когда пришел, принес 150 тысяч исписанных красной ручкой листов. Сказал «если не принесешь деньги, тебя посадим за измену Родине. Я испугался. Потом сообщил об этом Айдемирову. Яшар муаллим сказал, что переговорит. Но спустя некоторое время сказал, что если они хотят деньги, то получат их. Тогда он сказал, что не смог переговорить с Низами Шириновым».

Потерпевший отметил, что в тот период за ним следили из черных автомобилей:

«Я сообщил об этом Яшару муаллиму. На свадьбе сына увидел в фойе незнакомцев. На свадьбе пропала родственница Яшара муаллима, нашлась спустя 4-5 часов. Через несколько дней ограбили мою квартиру, пропали золото и некоторые вещи невестки. Я сообщил о краже в полицию. До сих пор кража не раскрыта. В то время неоднократно звонил Р.Джафаров. Я начал занимать деньги, 10 тысяч долларов дал Яшар муаллим. Когда собрал 100 тысяч долларов, отнес их управление военной контрразведки, дал их Рухлану. Они потребовали оставшуюся сумму. Сказал Яшару муаллиму, и он спустя несколько дней встретился с Э.Абдуллаевым и Р.Джафаровым в ресторане «Булаг». Я тогда стоял у дверей, не слышал разговор. Потом Яшар муаллим сказал, что нужно дать деньги. Спустя некоторое время позвонили, сказали, что если деньги не дам, будет плохо для меня и Яшара Айдемирова. Я кое-как раздобыл 27 тыс. долларов, передал их Р.Джафарову около кинотеатра «Гелебе». Через неделю дал ему 22 тыс. 400, через несколько дней — 600 долларов».

Следующее заседание назначено на 14 октября.