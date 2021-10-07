Ильхам Алиев наградил служивших в Афганистане миротворцев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих на высоком уровне представлявшие Азербайджан в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, проявившие храбрость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей и поставленных задач.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Медалью «За отвагу» награждены:
Абдуллаев Джасарет Рамазан оглу – майор
Гянджалиев Гасан Алтай оглу – капитан
Абдулазимов Али Ханлар оглу – старший лейтенант медицинской службы
Гаджиев Парвиз Аскер оглу – старший лейтенант
Исмаилов Эльмар Эльнур оглу – старший лейтенант
Салахов Гюндуз Велияддин оглу – старший лейтенант
Юсифли Сеймур Шамистан оглу – старший лейтенант
Зейналов Эльвин Эльман оглу – старший лейтенант
Гулиев Илькин Мастан оглу – лейтенант
Агалиев Кямран Мамедага оглу – старший прапорщик
Сеидов Мирбагир Мирягуб оглу – старший прапорщик
Агаев Шахрам Хилал оглу – прапорщик
Гашимов Сахиль Наги оглу – прапорщик
Махмудзаде Турал Назим оглу – прапорщик
Магеррамов Джахангир Чингиз оглу – прапорщик
Гусейнов Васиф Вахид оглу – старший сержант
Мамедов Вугар Мамед оглу – рядовой
Мусаев Ровшан Наиль оглу – рядовой
Рзаев Гафар Тофиг оглу – рядовой.
Медалью «За военные заслуги» награждены:
Насирли Самед Яшилхан оглу – старший лейтенант
Сагизаде Мухаммед Эльман оглу – старший лейтенант
Абдунов Салех Валех оглу – сержант
Аджамов Заур Забиль оглу – сержант
Алиев Вюсал Гурбанхан оглу – сержант
Гасанов Русиф Юсиф оглу – сержант
Керимов Алик Керим оглу – сержант
Мирзаматов Вадим Михман оглу – сержант
Бахшиев Эльман Алгусейн оглу – младший сержант
Фамильзаде Алигейдар Адалят оглу – младший сержант
Газиев Пилага Бафалы оглу – младший сержант
Гахраман Эльмир Эльнур оглу – младший сержант
Мусаев Исмет Джалил оглу – младший сержант
Шабутов Шабут Сакит оглу – младший сержант
Пашаев Сеймур Силдуз оглу – старший рядовой
Байрамов Агабала Бахрам оглу – рядовой
Азизов Парвиз Губад оглу – рядовой
Мурадов Захид Мамед оглу – рядовой
Таиров Чингиз Абдулла оглу – рядовой
Тарывердиев Фариз Афган оглу – рядовой.