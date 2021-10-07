Ильхам Алиев наградил служивших в Афганистане миротворцев

7 октября, 15:40


Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих на высоком уровне представлявшие Азербайджан в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, проявившие храбрость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей и поставленных задач.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Медалью «За отвагу» награждены:

Абдуллаев Джасарет Рамазан оглу – майор

Гянджалиев Гасан Алтай оглу – капитан

Абдулазимов Али Ханлар оглу – старший лейтенант медицинской службы

Гаджиев Парвиз Аскер оглу – старший лейтенант

Исмаилов Эльмар Эльнур оглу – старший лейтенант

Салахов Гюндуз Велияддин оглу – старший лейтенант

Юсифли Сеймур Шамистан оглу – старший лейтенант

Зейналов Эльвин Эльман оглу – старший лейтенант

Гулиев Илькин Мастан оглу – лейтенант

Агалиев Кямран Мамедага оглу – старший прапорщик

Сеидов Мирбагир Мирягуб оглу – старший прапорщик

Агаев Шахрам Хилал оглу – прапорщик

Гашимов Сахиль Наги оглу – прапорщик

Махмудзаде Турал Назим оглу – прапорщик

Магеррамов Джахангир Чингиз оглу – прапорщик

Гусейнов Васиф Вахид оглу – старший сержант

Мамедов Вугар Мамед оглу – рядовой

Мусаев Ровшан Наиль оглу – рядовой

Рзаев Гафар Тофиг оглу – рядовой.

Медалью «За военные заслуги» награждены:

Насирли Самед Яшилхан оглу – старший лейтенант

Сагизаде Мухаммед Эльман оглу – старший лейтенант

Абдунов Салех Валех оглу – сержант

Аджамов Заур Забиль оглу – сержант

Алиев Вюсал Гурбанхан оглу – сержант

Гасанов Русиф Юсиф оглу – сержант

Керимов Алик Керим оглу – сержант

Мирзаматов Вадим Михман оглу – сержант

Бахшиев Эльман Алгусейн оглу – младший сержант

Фамильзаде Алигейдар Адалят оглу – младший сержант

Газиев Пилага Бафалы оглу – младший сержант

Гахраман Эльмир Эльнур оглу – младший сержант

Мусаев Исмет Джалил оглу – младший сержант

Шабутов Шабут Сакит оглу – младший сержант

Пашаев Сеймур Силдуз оглу – старший рядовой

Байрамов Агабала Бахрам оглу – рядовой

Азизов Парвиз Губад оглу – рядовой

Мурадов Захид Мамед оглу – рядовой

Таиров Чингиз Абдулла оглу – рядовой

Тарывердиев Фариз Афган оглу – рядовой.

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.