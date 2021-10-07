В Латвии объявили о чрезвычайной ситуации в здравоохранении из-за COVID-19

7 октября, 15:23

Государственная оперативная медицинская комиссия Латвии объявила о чрезвычайной ситуации в здравоохранении республики из-за коронавируса, сообщает «Sputnik Латвия».

Отмечается, что объявление чрезвычайной ситуации позволит лечебным учреждениям по всей стране свободнее распоряжаться ресурсами для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс заявил, что в больницах наблюдается критическая нехватка медперсонала. «Мы можем привезти дополнительное оборудование, но не можем увеличить количество людей, которые с этим оборудованием могут работать», — объяснил глава Минздрава.

Павлютс добавил, что власти страны рассматривают возможность запросить международную помощь для лечения больных. Он также допустил, что в Латвии могут развернуть большой полевой госпиталь для лечения больных COVID-19.

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.