В Латвии объявили о чрезвычайной ситуации в здравоохранении из-за COVID-19

Государственная оперативная медицинская комиссия Латвии объявила о чрезвычайной ситуации в здравоохранении республики из-за коронавируса, сообщает «Sputnik Латвия».
Отмечается, что объявление чрезвычайной ситуации позволит лечебным учреждениям по всей стране свободнее распоряжаться ресурсами для оказания помощи пациентам с COVID-19.
Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс заявил, что в больницах наблюдается критическая нехватка медперсонала. «Мы можем привезти дополнительное оборудование, но не можем увеличить количество людей, которые с этим оборудованием могут работать», — объяснил глава Минздрава.
Павлютс добавил, что власти страны рассматривают возможность запросить международную помощь для лечения больных. Он также допустил, что в Латвии могут развернуть большой полевой госпиталь для лечения больных COVID-19.