Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

Назван лауреат Нобелевской премии по литературе 2021 года. Об сообщается в Twitter-аккаунте мероприятия.

Там говорится, что награду получит 73-летний танзанийский писатель Абдулразак Гурна, который в настоящее время проживает в Великобритании. Его отметили за «бескомпромиссное и сочувствующее погружение в тему последствий колониализма и судьбу беженцев, оказавшихся между культурами и континентами».

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на Занзибаре. В 20 лет он переехал в Великобританию и начал обучение в Кентском университете, где позднее стал профессором. Писатель прославился благодаря таким работам, как «У моря», «Рай» и «Дезертирство». Кроме того, он был автором исследований о ряде современных постколониальных писателей.