Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

7 октября, 15:05

Назван лауреат Нобелевской премии по литературе 2021 года. Об сообщается в Twitter-аккаунте мероприятия.

Там говорится, что награду получит 73-летний танзанийский писатель Абдулразак Гурна, который в настоящее время проживает в Великобритании. Его отметили за «бескомпромиссное и сочувствующее погружение в тему последствий колониализма и судьбу беженцев, оказавшихся между культурами и континентами».

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на Занзибаре. В 20 лет он переехал в Великобританию и начал обучение в Кентском университете, где позднее стал профессором. Писатель прославился благодаря таким работам, как «У моря», «Рай» и «Дезертирство». Кроме того, он был автором исследований о ряде современных постколониальных писателей.

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.