Председатель TƏBİB заявил, что будут приняты меры для предотвращения продажи антибиотиков без рецепта

7 октября, 13:59

«Обсуждения с заместителем министра здравоохранения Теймуром Мусаевым по поводу незарегистрированных лекарств продолжаются. Т.Мусаев сказал, что будут приняты серьезные меры по этому вопросу».

Об этом сказал исполняющий обязанности председателя правления TƏBIB Вугар Гурбанов на слушании «О текущей ситуации в стране в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), вакцинации и других мерах» в комитете по здравоохранению Милли Меджлиса, передает АПА.

Он также прокомментировал вопрос продажи антибиотиков в аптеках: «Данный вопрос обсуждается как с Агентством по государственному медицинскому страхованию, так и с Министерством здравоохранения. Во всем мире запрещена продажа антибиотиков без рецепта. Контроль за этой работой в нашей республике будет осуществляться строго. Важным моментом является то, что в наших больницах будет внедрена система электронных рецептов. Это также избавит от написания рецептов на бумаге. Аптеки будут предоставлять гражданам лекарства по выписанным электронным рецептам. Это также предотвратит продажу антибиотиков и других лекарств, отпускаемых без рецепта».

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Чавушоглу косвенно ответил Ирану: Не тратьте впустую усилия

7 октября, 12:12

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу косвенно ответил на претензии Ирана по поводу совместных азербайджано-турецких учений.

По его словам, никто не может испортить отношения между Турцией и Азербайджаном.

«Пусть впустую не тратят усилия. Мы можем проводить военные учения в Турции, Азербайджане и сотрудничать в соответствии с нормами международного права. Не только Азербайджан, но и любая страна, включая Турцию, может установить связи с любым государством в различных сферах. Если они не причиняют нам вреда, мы не спрашиваем у этих стран, зачем они это делают. Наше братство, близкие отношения и сотрудничество с Азербайджаном, наши военные учения не направлены против кого-то. Поэтому пусть никто не беспокоится, наше единство, братство и солидарность не направлены против других», — заявил глава МИД Турции агентству «Репорт».