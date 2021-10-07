Председатель TƏBİB заявил, что будут приняты меры для предотвращения продажи антибиотиков без рецепта

«Обсуждения с заместителем министра здравоохранения Теймуром Мусаевым по поводу незарегистрированных лекарств продолжаются. Т.Мусаев сказал, что будут приняты серьезные меры по этому вопросу».

Об этом сказал исполняющий обязанности председателя правления TƏBIB Вугар Гурбанов на слушании «О текущей ситуации в стране в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), вакцинации и других мерах» в комитете по здравоохранению Милли Меджлиса, передает АПА.

Он также прокомментировал вопрос продажи антибиотиков в аптеках: «Данный вопрос обсуждается как с Агентством по государственному медицинскому страхованию, так и с Министерством здравоохранения. Во всем мире запрещена продажа антибиотиков без рецепта. Контроль за этой работой в нашей республике будет осуществляться строго. Важным моментом является то, что в наших больницах будет внедрена система электронных рецептов. Это также избавит от написания рецептов на бумаге. Аптеки будут предоставлять гражданам лекарства по выписанным электронным рецептам. Это также предотвратит продажу антибиотиков и других лекарств, отпускаемых без рецепта».