Идиотские заявления не спасут Робика и Сержика от тюрьмы

7 октября, 13:30

В связи с годовщиной второй Карабахской войны бывшие президенты Армении Робик Кочарян и Сержик Саркисян выступили с речами, в которых всячески поносили премьер-министра Пашиняна, а также позволили себе неуместные выпады в адрес президента Ильхама Алиева. Полагаю, что эти субъекты не заслуживают отповеди с высокого уровня, слишком много чести. Ведь как бы Сержик и Робик ни надували щеки и ни старались изображать из себя крупных государственных деятелей, очевидно, что сегодня они политические лузеры.

Робик и Сержик своими выпадами в адрес Баку стараются обернуться патриотическим флагом и избежать расплаты за многочисленные преступления: политические убийства, наглый грабеж и коррупцию, связи с ворами в законе. Кочарян уже познакомился с тюремными застенками и, судя по тому, что ему не разрешили выезд в Москву, скоро вновь будет наблюдать небо из зарешеченного окна.

Что же касается Саркисяна, то из-за того, что он сдал в 2018 году власть Пашиняну без крови, его щадили и ограничивались арестом племянника, а также конфискацией 30 млн. долларов, происхождение которых его брат Левон обосновать не смог. Однако сейчас Сержик может получить за свои прошлые «художества» сполна. Ожидается, что маховик судебных преследований скоро обрушится на кланы Кочаряна и Саркисяна. Выпады в адрес прошлых и нынешнего лидера Азербайджана, этих политических проходимцев не спасут.

Расим Мусабеков

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Чавушоглу косвенно ответил Ирану: Не тратьте впустую усилия

7 октября, 12:12

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу косвенно ответил на претензии Ирана по поводу совместных азербайджано-турецких учений.

По его словам, никто не может испортить отношения между Турцией и Азербайджаном.

«Пусть впустую не тратят усилия. Мы можем проводить военные учения в Турции, Азербайджане и сотрудничать в соответствии с нормами международного права. Не только Азербайджан, но и любая страна, включая Турцию, может установить связи с любым государством в различных сферах. Если они не причиняют нам вреда, мы не спрашиваем у этих стран, зачем они это делают. Наше братство, близкие отношения и сотрудничество с Азербайджаном, наши военные учения не направлены против кого-то. Поэтому пусть никто не беспокоится, наше единство, братство и солидарность не направлены против других», — заявил глава МИД Турции агентству «Репорт».