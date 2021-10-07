Идиотские заявления не спасут Робика и Сержика от тюрьмы

В связи с годовщиной второй Карабахской войны бывшие президенты Армении Робик Кочарян и Сержик Саркисян выступили с речами, в которых всячески поносили премьер-министра Пашиняна, а также позволили себе неуместные выпады в адрес президента Ильхама Алиева. Полагаю, что эти субъекты не заслуживают отповеди с высокого уровня, слишком много чести. Ведь как бы Сержик и Робик ни надували щеки и ни старались изображать из себя крупных государственных деятелей, очевидно, что сегодня они политические лузеры.

Робик и Сержик своими выпадами в адрес Баку стараются обернуться патриотическим флагом и избежать расплаты за многочисленные преступления: политические убийства, наглый грабеж и коррупцию, связи с ворами в законе. Кочарян уже познакомился с тюремными застенками и, судя по тому, что ему не разрешили выезд в Москву, скоро вновь будет наблюдать небо из зарешеченного окна.

Что же касается Саркисяна, то из-за того, что он сдал в 2018 году власть Пашиняну без крови, его щадили и ограничивались арестом племянника, а также конфискацией 30 млн. долларов, происхождение которых его брат Левон обосновать не смог. Однако сейчас Сержик может получить за свои прошлые «художества» сполна. Ожидается, что маховик судебных преследований скоро обрушится на кланы Кочаряна и Саркисяна. Выпады в адрес прошлых и нынешнего лидера Азербайджана, этих политических проходимцев не спасут.

Расим Мусабеков