Турция официально присоединилась к Парижскому соглашению по климату

Закон Турции об одобрении Парижского соглашения по климату вступил в силу в четверг, 7 октября.

Текст нормативного акта, утвержденного накануне парламентом страны, опубликован в официальном вестнике турецкого правительства — Resmi Gazete.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года на 21-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Турция входила в число 175 стран, поддержавших принятие этого документа в Париже.

Парижское соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года, на тридцатый день после того, как 55 сторон Конвенции ООН по климату, на долю которых приходится в совокупности не менее 55-ти процентов общих глобальных выбросов парниковых газов, представили свои документы о его ратификации, принятии, одобрении или присоединении.

Один из важных пунктов соглашения – обязательство удержать повышение глобальной средней температуры на уровне ниже 2 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальными показателями и стремиться к тому, чтобы она не поднялась выше 1,5 градуса.

В соответствии с новым законом, Турция обязалась снизить до 2030-го года объем выбросов в атмосферу на 21 процент.

Документ предполагает направление странами в Секретариат ООН по планов по борьбе с изменением климата – Определяемых на национальном уровне вкладов.

На 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 / 30 октября-12 ноября 2021 года) в Глазго (Шотландия), Турция обозначит свои ожидания и требования по вопросу изменения климата.