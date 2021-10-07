Алиев позвонил Путину

7 октября, 12:21

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту России Владимиру Путину.

Ильхам Алиев поздравил президента России с днем ​​рождения и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности на благо развития и процветания страны и крепкого здоровья.

Владимир Путин поблагодарил Ильхама Алиева за внимание и поздравления.

Подчеркнув успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Россией в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества, а также обменялись мнениями о перспективах наших отношений.

Главы государств обсудили перспективы двусторонних связей и ситуацию в регионе.

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Чавушоглу косвенно ответил Ирану: Не тратьте впустую усилия

7 октября, 12:12

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу косвенно ответил на претензии Ирана по поводу совместных азербайджано-турецких учений.

По его словам, никто не может испортить отношения между Турцией и Азербайджаном.

«Пусть впустую не тратят усилия. Мы можем проводить военные учения в Турции, Азербайджане и сотрудничать в соответствии с нормами международного права. Не только Азербайджан, но и любая страна, включая Турцию, может установить связи с любым государством в различных сферах. Если они не причиняют нам вреда, мы не спрашиваем у этих стран, зачем они это делают. Наше братство, близкие отношения и сотрудничество с Азербайджаном, наши военные учения не направлены против кого-то. Поэтому пусть никто не беспокоится, наше единство, братство и солидарность не направлены против других», — заявил глава МИД Турции агентству «Репорт».