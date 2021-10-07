Алиев позвонил Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту России Владимиру Путину.
Ильхам Алиев поздравил президента России с днем рождения и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности на благо развития и процветания страны и крепкого здоровья.
Владимир Путин поблагодарил Ильхама Алиева за внимание и поздравления.
Подчеркнув успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Россией в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества, а также обменялись мнениями о перспективах наших отношений.
Главы государств обсудили перспективы двусторонних связей и ситуацию в регионе.