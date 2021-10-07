Лавров остудил воинственность иранского режима

Глава МИД России Сергей Лавров на прошедших переговорах с коллегой из Ирана дал четко понять Тегерану, что Москва негативно воспринимает иранское бряцание оружием в приграничных с Азербайджаном районах и считает разблокировку транспортных коммуникаций, включая запуск Зангезурского коридора, важнейшим фактором стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа.
Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По его словам, Лавров остудил воинственность Тегерана.