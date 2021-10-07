В Азербайджане уничтожили партию российского картофеля

7 октября, 11:50

Ввезенные ООО ZE-DENT в Азербайджан из России 40 тонн семенного картофеля были проверены в ходе контрольных мероприятий, проведенных инспекторами Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Как сообщили в АПБА, взятые образцы продукции были исследованы в лаборатории Института продовольственной безопасности.

Анализ образцов выявил наличие карантинных вредных организмов (бактерии вида Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus — возбудители кольцевой гнили картофеля). Агентство признало партию семенного картофеля непригодной к посеву, было принято решение об утилизации продукции.

АПБА продолжает меры по защите здоровья населения и обеспечению безопасности пищевой продукции, и будет пресекать любые незаконные действия, направленные на нарушение прав потребителей.

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Чавушоглу косвенно ответил Ирану: Не тратьте впустую усилия

7 октября, 12:12

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу косвенно ответил на претензии Ирана по поводу совместных азербайджано-турецких учений.

По его словам, никто не может испортить отношения между Турцией и Азербайджаном.

«Пусть впустую не тратят усилия. Мы можем проводить военные учения в Турции, Азербайджане и сотрудничать в соответствии с нормами международного права. Не только Азербайджан, но и любая страна, включая Турцию, может установить связи с любым государством в различных сферах. Если они не причиняют нам вреда, мы не спрашиваем у этих стран, зачем они это делают. Наше братство, близкие отношения и сотрудничество с Азербайджаном, наши военные учения не направлены против кого-то. Поэтому пусть никто не беспокоится, наше единство, братство и солидарность не направлены против других», — заявил глава МИД Турции агентству «Репорт».