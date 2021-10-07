Слова Путина снизили цены на газ на мировом рынке

7 октября, 12:07

Британская газета Financial Times обратила внимание, что цены на газ на мировом рынке 6 октября стали заметно снижаться после заявлений президента России Владимира Путина о готовности помочь стабилизировать растущие мировые цены на энергоносители.

Как замечает издание, после этих высказываний цены на газ, которые 6 октября поднялись до уровня в десять раз выше, чем в начале года, резко развернулись вниз.

На закрытии торгов на бирже ICE цена на газ опустилась ниже $ 1250 за тыс. куб. м, что в 1,5 раза ниже достигнутого в среду исторического максимума в $ 1920 за тыс. куб. м, следует из данных биржи.

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Чавушоглу косвенно ответил Ирану: Не тратьте впустую усилия

7 октября, 12:12

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу косвенно ответил на претензии Ирана по поводу совместных азербайджано-турецких учений.

По его словам, никто не может испортить отношения между Турцией и Азербайджаном.

«Пусть впустую не тратят усилия. Мы можем проводить военные учения в Турции, Азербайджане и сотрудничать в соответствии с нормами международного права. Не только Азербайджан, но и любая страна, включая Турцию, может установить связи с любым государством в различных сферах. Если они не причиняют нам вреда, мы не спрашиваем у этих стран, зачем они это делают. Наше братство, близкие отношения и сотрудничество с Азербайджаном, наши военные учения не направлены против кого-то. Поэтому пусть никто не беспокоится, наше единство, братство и солидарность не направлены против других», — заявил глава МИД Турции агентству «Репорт».