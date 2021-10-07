Слова Путина снизили цены на газ на мировом рынке

Британская газета Financial Times обратила внимание, что цены на газ на мировом рынке 6 октября стали заметно снижаться после заявлений президента России Владимира Путина о готовности помочь стабилизировать растущие мировые цены на энергоносители.

Как замечает издание, после этих высказываний цены на газ, которые 6 октября поднялись до уровня в десять раз выше, чем в начале года, резко развернулись вниз.

На закрытии торгов на бирже ICE цена на газ опустилась ниже $ 1250 за тыс. куб. м, что в 1,5 раза ниже достигнутого в среду исторического максимума в $ 1920 за тыс. куб. м, следует из данных биржи.