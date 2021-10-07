Силовики провели спецоперацию

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) провели спецоперации против вооруженных лиц.

Как сообщили в МВД, в результате операций были задержаны за незаконное ношение оружия неоднократно осужденные житель Бардинского района Бабек Исбандияров и житель города Ширван Мазахир Асланов.

При обыске у Б.Исбандиярова были обнаружены и изъяты пистолет Макарова, магазин и 3 патрона к нему, у М.Асланова – револьвер и 5 патронов к нему.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК. Решением Наримановского районного суда в отношении Б.Исбандиярова и М.Асланова избрана мера пресечения в виде ареста, расследование продолжается.