Источники РБК о запуске «Платформы шести»

Переговорами о запуске «Платформы шести» Армения, Азербайджан и Грузия плюс Россия, Иран и Турция активно занимается Москва.

«Было понятно, что если Анкара и Баку будут инициаторами, то Армения не сможет участвовать. Поэтому они по-джентльменски предоставили право запуска платформы России и Ирану», — утверждает российский дипломатический источник РБК.

Неприятие Грузии отражается на готовности Армении присоединиться к платформе, утверждают дипломатические источники РБК. Во-первых, без одной из трех южнокавказских республик этот формат будет урезанным, объясняет позицию Еревана армянский дипломатический источник. А во-вторых, без Грузии на переговорах возникнет перевес в пользу тандема Турции и Азербайджана.

Из-за противоречий между Россией и Грузией если что-то и получится, то не скоро, предполагает собеседник РБК. Страны могли бы действовать и впятером, оставив для Тбилиси «открытой дверь», говорит российский дипломатический источник. «Наиболее реально сейчас говорить о запуске формата «3+2» с пониманием, что для Грузии не закрывают участие в будущем. Если у Тбилиси появится желание, все участники инициативы будут готовы», — пояснил он.