Источники РБК о запуске «Платформы шести»

7 октября, 11:15

Переговорами о запуске «Платформы шести» Армения, Азербайджан и Грузия плюс Россия, Иран и Турция активно занимается Москва.

«Было понятно, что если Анкара и Баку будут инициаторами, то Армения не сможет участвовать. Поэтому они по-джентльменски предоставили право запуска платформы России и Ирану», — утверждает российский дипломатический источник РБК.

Неприятие Грузии отражается на готовности Армении присоединиться к платформе, утверждают дипломатические источники РБК. Во-первых, без одной из трех южнокавказских республик этот формат будет урезанным, объясняет позицию Еревана армянский дипломатический источник. А во-вторых, без Грузии на переговорах возникнет перевес в пользу тандема Турции и Азербайджана.

Из-за противоречий между Россией и Грузией если что-то и получится, то не скоро, предполагает собеседник РБК. Страны могли бы действовать и впятером, оставив для Тбилиси «открытой дверь», говорит российский дипломатический источник. «Наиболее реально сейчас говорить о запуске формата «3+2» с пониманием, что для Грузии не закрывают участие в будущем. Если у Тбилиси появится желание, все участники инициативы будут готовы», — пояснил он.

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Чавушоглу косвенно ответил Ирану: Не тратьте впустую усилия

7 октября, 12:12

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу косвенно ответил на претензии Ирана по поводу совместных азербайджано-турецких учений.

По его словам, никто не может испортить отношения между Турцией и Азербайджаном.

«Пусть впустую не тратят усилия. Мы можем проводить военные учения в Турции, Азербайджане и сотрудничать в соответствии с нормами международного права. Не только Азербайджан, но и любая страна, включая Турцию, может установить связи с любым государством в различных сферах. Если они не причиняют нам вреда, мы не спрашиваем у этих стран, зачем они это делают. Наше братство, близкие отношения и сотрудничество с Азербайджаном, наши военные учения не направлены против кого-то. Поэтому пусть никто не беспокоится, наше единство, братство и солидарность не направлены против других», — заявил глава МИД Турции агентству «Репорт».